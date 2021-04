Oberkochen

Neuer Chef bei Carl Zeiss Jena GmbH

20.04.2021, 18:01 Uhr | dpa

Das Traditionsunternehmen Carl Zeiss Jena GmbH bekommt einen neuen Chef. Zum 1. August übernehme Stefan Häberle den Vorsitz der Geschäftsführung, teilte der baden-württembergische Optik- und Elektronik-Mutterkonzern Carl Zeiss AG (Oberkochen) am Dienstag mit. Der promovierte Ingenieur folge auf Hellmuth Aeuglie, der in den Ruhestand gehe. Häberle manage die Firma um den Gründungsort des Konzerns zusammen mit Bernhardt Ohnesorge.

Häberle sei 2012 von der Unternehmensberatung Boston Consulting Group zu Zeiss gekommen, heißt es in der Mitteilung.

Die Carl Zeiss Jena GmbH sei die zentrale Servicegesellschaft für Produktionsleistungen der Zeiss-Gruppe. Nach früheren Angaben beschäftigt Zeiss in mehreren Tochterfirmen in Jena mehr als 1000 Mitarbeiter. Derzeit wird ein dreistelliger Millionenbetrag in der Thüringer Universitätsstadt investiert, um ein neues Firmenareal für alle Zeiss-Töchter zu errichten.