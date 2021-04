Weißenfels

BBL-Topscorer Michalak fällt mit Corona-Infektion aus

20.04.2021, 19:20 Uhr | dpa

Die Basketball-Bundesliga muss für den Rest das Monats ohne ihren Top-Scorer Michal Michalak auskommen. Der polnische Nationalspieler des Syntainics MBC aus Weißenfels fällt mir einer Corona-Infektion aus. Das teilte der Club am Dienstag mit. Die Infektion war am Montag durch einen positiven PCR-Test festgestellt worden, Michalak begab sich umgehend in Quarantäne. Der 27-Jährige ist mit 20,9 Punkten pro Spiel der beste Werfer der Liga.

Michalak wird dem MBC beim Spiel in Frankfurt am Sonntag fehlen. Nach aktuellem Stand darf der Guard frühestens am 2. Mai gegen Gießen wieder zum Einsatz kommen. Für den Rest des Teams hat der positive Test nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt keine Folgen. Michalak hatte zuletzt beim Spiel gegen Göttingen am 13. April Kontakt zu seinen Mitspielern, danach war trainingsfrei.