Ramsen

Auf Straße gelaufen: Junge schwer verletzt

20.04.2021, 21:41 Uhr | dpa

Ein Neunjähriger ist in Ramsen (Donnersbergkreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge war laut Polizei am Dienstagnachmittag zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße getreten und wollte diese rennend überqueren. Ein 18 Jahre alter Autofahrer sei trotz Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gekommen, sein Wagen erfasste das Kind. Ein Rettungshubschrauber brachte es schwer verletzt in eine Klinik.