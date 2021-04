Rehlingen-Siersburg

Betonmischer kippt um: Fahrer schwer verletzt

20.04.2021, 21:43 Uhr | dpa

Bei einem Unfall bei Siersburg (Kreis Saarlouis) ist der 36 Jahre alte Fahrer eines Betonmischers schwer verletzt worden. Der Lkw kam am Dienstagvormittag aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab, wie die Polizei am Abend mitteilte. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kippte um. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge eingeklemmt und von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Beton lief laut Polizei nicht aus, allerdings sickerte Kraftstoff in die Erde. Zwei Kräne bargen das tonnenschwere Fahrzeug, die betroffene Landstraße war fast acht Stunden voll gesperrt. Am Lkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.