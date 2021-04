Potsdam

Abi in Corona-Zeiten: Prüfungen beginnen in Brandenburg

21.04.2021, 03:33 Uhr | dpa

Rund 10 000 Abiturientinnen und Abiturienten in Brandenburg beginnen am Mittwoch ihre Prüfungen - in der andauernden Corona-Krise. Sie dürfen dafür weiter in die Schulen kommen, allerdings sind Corona-Selbsttests notwendig. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatte betont, dass es kein "Notabitur" sein werde, sondern ein anspruchsvolles Abitur. Ernst hat derzeit auch den Vorsitz in der Kultusministerkonferenz inne.

Die weiterführenden Schulen sind seit dem 12. April bis auf die Abschlussklassen wieder geschlossen, die Grundschulen machen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 an drei Folgetagen wieder zu.