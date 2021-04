Grünhainichen

Junger Motorradfahrer nach Verkehrsunfall im Erzgebirge tot

21.04.2021, 05:43 Uhr | dpa

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Erzgebirge ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der junge Mann am Dienstagnachmittag im Grünhainicher Ortsteil Waldkirchen/Erzgebirge unterwegs und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend stieß er mit der Leitplanke zusammen. Noch am Unfallort erlag der Mann seinen Verletzungen.