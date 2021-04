Wustermark

IG Metall: Ganztägige Warnstreiks bei Schaeffler und Mahle

21.04.2021, 07:41 Uhr | dpa

Im Tarifkonflikt der Metallindustrie haben am Mittwoch nach Gewerkschaftsangaben etwa 120 Beschäftigte in Wustermark (Landkreis Havelland) sowie 300 Beschäftigte in Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming) ihre Arbeit für 24 Stunden niedergelegt. Vor den Toren der Werke von Schaeffler und Mahle Filtersysteme seien im Laufe des Tages Kundgebungen geplant. "Wir wollen ein Zeichen in der aktuellen Tarifrunde setzen", sagte Tobias Kunzmann, Erster Bevollmächtigter der IG Metall. Mit Ausnahme der Notbesetzung sowie der Auszubildenden im Werk von Schaeffler sollen die insgesamt über 400 Beschäftigten ihre Arbeit nach Angaben der IG Metall erst am Donnerstagmorgen wieder aufnehmen.

Hintergrund der Arbeitskämpfe ist unter anderem das von der Gewerkschaft geforderte Tarifliche Angleichungsgeld. Im Osten erhalten die Beschäftigten laut IG Metall rund 8,5 Prozent weniger Entgelt in der Stunde als im Westen aufgrund der höheren Wochenarbeitszeit. Die IG Metall fordert zudem ein Volumen von 4 Prozent für Entgelterhöhungen oder zur Beschäftigungssicherung. Außerdem geht es um Zukunftstarifverträge sowie tariflich verbesserte Übernahmeregeln für Ausgebildete.