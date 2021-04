Gießen

Paar muss 10 500 Euro für illegale Müllentsorgung zahlen

21.04.2021, 12:47 Uhr | dpa

Weil ein Ehepaar in einem Waldgebiet bei Gießen größere Mengen Müll abgeladen haben soll, muss es nun ein Bußgeld in Höhe von 10 500 Euro zahlen. Bereits Anfang des Jahres seien Kisten unter anderem mit Kleidung, Büchern und Elektrogeräten sowie mehrere Flaschen Reinigungsmittel gefunden worden, teilte die Stadt Gießen am Mittwoch mit. Als mutmaßliche Verursacher seien die Ehepartner ermittelt worden, die von Buseck nach Gießen gezogen seien und sich auf diese Weise überzähliger Dinge entledigt haben sollen. Insgesamt seien 10 bis 15 Kubikmeter Müll entdeckt worden.