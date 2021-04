Mühlhausen/Thüringen

Fotografen bei Demonstration gegen Anti-Corona-Maßnahmen bedrängt

21.04.2021, 15:46 Uhr | dpa

Gegner der Corona-Schutzvorkehrungen haben bei einer Demonstration in Mühlhausen zwei Fotografen bedrängt. Die Fotografen seien als Pressevertreter bei der Demonstration am Montag vor Ort gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage. Dabei seien sie von etwa 30 Teilnehmern der Veranstaltung bedrängt worden. Die Polizei sei eingeschritten und habe Platzverweise gegen die betreffenden Demonstranten erteilt. Diese hätten sich dann im Stadtgebiet verstreut. Die Fotografen seien unverletzt geblieben. Der MDR hatte über den Vorfall berichtet.

Die Polizei nahm acht Anzeigen unter anderem wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz und wegen Beleidigung gegen Demonstranten auf. Laut MDR hatten sich etwa 80 Menschen an der Demonstration beteiligt.