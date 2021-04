Rostock

Wehen Wiesbaden erkämpft Remis bei Hansa Rostock

21.04.2021, 21:39 Uhr | dpa

Der SV Wehen Wiesbaden hat in letzter Sekunde einen Punkt beim Drittliga-Tabellenführer FC Hansa Rostock erkämpft. Florian Carstens traf am Mittwochabend in der sechsten Minute der Nachspielzeit für die Hessen zum 1:1 (0:0). 60 Sekunden zuvor sah SVWW-Stürmer Phillip Tietz nach einem rüden Foul an Nico Neidhart die Rote Karte. Bentley Baxter Bahn hatte die Rostocker mit einem verwandelten Handelfmeter in der 51. Minute in Führung gebracht. Trotz des umjubelten Unentschiedens fiel Wehen Wiesbaden mit 52 Zählern wegen der schlechteren Tordifferenz hinter den punktgleichen 1. FC Saarbrücken auf Rang sechs zurück. Am kommenden Sonntag empfängt der Zweitliga-Absteiger den MSV Duisburg.