Magdeburg

Landtag berät über Bewältigung der Corona-Pandemie

22.04.2021, 02:46 Uhr | dpa

Die Bewältigung der Corona-Pandemie und die Lage der Beschäftigten in den Krankenhäusern sind heute die zentralen Themen bei der Landtagssitzung in Magdeburg. Dazu haben die Grünen und die Linke Aktuelle Debatten beantragt. Die Grünen sehen die bisherigen Maßnahmen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie als nicht ausreichend an. Sie zielten einseitig auf den privaten Bereich und führten Familien an den Rand ihrer Kräfte, kleine Unternehmen würden benachteiligt. Es fehle an einer Perspektive.

Die Linken richten den Fokus die Krankenhäuser und deren Beschäftigte. Kliniken sähen sich schon jetzt teils nicht mehr in der Lage, weitere Intensivpatienten mit einer Covid-19-Infektion aufzunehmen. Eine Erweiterung der Bettenzahl stoße an die Grenzen, weil nur noch sehr eingeschränkt medizinisches Fachpersonal zur Verfügung stehe. Die Linken fordern eine bessere Bezahlung der Pflegebeschäftigten sowie eine einmalige Corona-Sonderzahlung für alle Gesundheits- und Pflegebeschäftigten.