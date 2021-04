Neuss

Mannheim droht Viertelfinal-Aus in Deutscher Eishockey Liga

22.04.2021, 05:14 Uhr | dpa

Titelfavorit Adler Mannheim kämpft am Donnerstag (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen das überraschend frühe Viertelfinal-Aus in der Deutschen Eishockey Liga. Der Meister von 2019 muss das Auswärtsspiel beim Außenseiter Straubing Tigers gewinnen, um seine Chance auf den Halbfinal-Einzug zu wahren. Das Heimspiel am Dienstagabend hatte das beste Hauptrunden-Team der Südgruppe mit 2:3 nach Verlängerung gegen die Niederbayern verloren.

Aufgrund der Coronavirus-Krise wurde der Playoff-Modus geändert. Statt wie gewohnt vier reichen in dieser Saison zwei Siege pro Serie. Gewinnen die Mannheimer das zweite Aufeinandertreffen mit Straubing, hätten sie im entscheidenden Spiel am Samstag wieder Heimrecht.