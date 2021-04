Bad Kreuznach

Fahrer hat wegen Video-Schalte Ärger auf der Autobahn

22.04.2021, 08:21 Uhr | dpa

Eine Videokonferenz auf dem Seitenstreifen der Autobahn 61 hat einem 27-Jährigen Ärger mit der Polizei eingebracht. Den Beamten sei am Mittwoch bei Bad Kreuznach ein vermeintliches Pannenfahrzeug aufgefallen, das dort völlig ungesichert ohne aufgestelltes Warndreieck und eingeschalteten Warnblinkern gestanden habe, teilte die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Donnerstag mit. Als die Polizisten nachschauten, stellten sie fest, dass der Fahrer via Smartphone gerade an einer Videokonferenz teilnahm.

Der Mann erzählte den Beamten, dass er unbedingt an der Videorunde habe teilnehmen wollen und auf dem Standstreifen angehalten habe, um nicht während der Fahrt sein Handy zu benutzen. Die Polizisten erklärten daraufhin laut Bericht, dass das Parken auf der Autobahn nicht erlaubt sei. Der 27-Jährige muss nun mit einer Ordnungswidrigkeits-Anzeige rechnen.