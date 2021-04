Süderlügum

Bahnstrecke zwischen Niebüll und Tondern wieder befahrbar

22.04.2021, 08:37 Uhr | dpa

Nach einem schweren Unfall ist die Bahnstrecke zwischen Niebüll und Tondern in Dänemark seit Donnerstagmorgen wieder freigegeben. Der erste Zug fuhr am frühen Morgen, wie eine Sprecherin der Norddeutschen Eisenbahn Niebüll GmbH (neg) bestätigte. Die Bahnstrecke war zuvor wegen eines Unfalls auf einem Abstellgleis in Süderlügum im Kreis Nordfriesland gesperrt worden. Am Dienstagabend war ein Arbeitszug auf sieben Güterwaggons aufgefahren. Sechs der Waggons entgleisten. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten gestalteten sich zunächst schwierig. Spezialkräne mussten eingesetzt werden, um die etwa zwölf Tonnen schweren Waggons zu bergen.

Der 52 Jahre alte Lokführer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und kam in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat die Landespolizei übernommen.