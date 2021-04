Rostock

Zweites watttaugliches Zoll-Einsatzschiff auf Kiel gelegt

22.04.2021, 12:17 Uhr | dpa

Auf der Werft Tamsen Maritim in Rostock ist am Donnerstag das zweite watttaugliche Zoll-Einsatzschiffen auf Kiel gelegt worden. Es ist baugleich mit dem ersten, das schon Mitte Dezember vergangenen Jahres aus Kiel gelegt wurde, wie Werft-Geschäftsführer Christian Schmoll sagte. Der Rumpf dieses ersten Schiffes sei fast fertig, in der Nachbarhalle sei das Deckshaus ebenfalls sehr weit gediehen. In Kürze würden die Motoren geliefert. Es gebe kaum coronabedingte Verzögerungen, die Bauzeit von rund 18 Monaten könne eingehalten werden, betonte Schmoll.

Die beiden knapp 23 Meter langen Aluminiumschiffe sollen von der Bundeszollverwaltung auf der Nord- beziehungsweise Ostsee im deutschen Hoheitsgebiet innerhalb der Zwölf-Meilen-Zone sowie in Flussmündungen, Bodden- und Wattbereich eingesetzt werden. Mit einem Tiefgang von 1,2 Metern seien sie für Fahrten in diesen Gewässern gut geeignet. Die Schiffe erreichen den Angaben nach eine Geschwindigkeit von 20 Knoten (rund 37 Kilometer pro Stunde) und können bis zu sechs Personen an Bord haben.

Auf der Werft sind den Angaben zufolge gut 100 Mitarbeiter beschäftigt. Im Moment gebe es in Teilen der Fertigung noch Kurzarbeit. "Wenn es aber im Herbst an die Ausrüstung der Schiffe geht, haben wir alle Hände voll zu tun", sagte Schmoll.