Löcknitz

Schulcampus wächst: Zweite von drei Schulen fertig

22.04.2021, 12:47 Uhr | dpa

Der Schulcampus in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) wächst. An diesem Freitag wird die zweite erneuerte Schule von insgesamt drei Bildungseinrichtungen auf dem Campus feierlich übergeben, wie Bürgermeister Detlef Ebert (CDU) am Donnerstag ankündigte. In die Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sind seit Herbst 2019 etwa 2,4 Millionen Euro geflossen. Zuvor war die Grundschule für rund vier Millionen Euro neu gebaut worden. "Und wir hoffen, noch im Sommer mit dem Neubau der Regionalschule beginnen zu können", sagte Ebert.

Löcknitz hat wegen des starken Zuzugs junger Familien aus dem benachbarten Polen wachsende Einwohner- und auch Kinderzahlen. Außerdem dürfen laut Ebert gemäß einer Regelung unter den Bundesländern nun wieder Schüler aus dem benachbarten Brandenburg die Schulen in Vorpommern besuchen. Deshalb soll als dritte Schule nun die Regionalschule für mehr als 300 Schüler neu gebaut werden. Für etwa elf Millionen Euro - mit Förderung - werde die alte Schule abgerissen, so dass die neue bis 2023 entstehen kann.

Löcknitz hat knapp 3300 Einwohner, liegt wenige Kilometer westlich von der Großstadt Stettin (Szczecin) und gilt als Vorzeigeort für das Zusammenleben von Polen und Deutschen. So gibt es hier auch das einzige deutsch-polnische Gymnasium im Nordosten, wo etwa 500 schüler lernen. Etwa 15 Prozent der Einwohner haben polnische Wurzeln.