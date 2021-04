Clausthal-Zellerfeld

Pläne für umstrittenes Erdgasprojekt vor Borkum liegen aus

22.04.2021, 14:07 Uhr | dpa

Für das geplante Erdgas-Förderprojekt vor Borkum in der Nordsee werden von Freitag an bis zum 3. Juni Antragsunterlagen, ein Umweltbericht sowie Genehmigungsentwürfe der zuständigen niederländischen Behörden öffentlich ausgelegt. Die Pläne können in der Stadt Borkum und der Gemeinde Krummhörn (Kreis Aurich) eingesehen werden, wie das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Donnerstag mitteilte. Die Unterlagen sind auch online abrufbar. Bis 3. Juni könnten Bürger Stellungnahmen einreichen.

Das niederländische Unternehmen ONE Dyas B.V. will Erdgas aus dem Erdgasfeld N05-A fördern und dazu unter anderem eine Plattform auf See errichten. Die soll im niederländischen Küstenmeer liegen, aber nur etwa 500 Meter von den deutschen Hoheitsgewässern entfernt und ungefähr 20 Kilometer vor der Küste Borkums.

Die Städte Borkum und Norderney lehnen das Projekt grundsätzlich ab. "Gerade im Hinblick auf die empfindliche Störung des einzigartigen insularen Lebensraumes für Mensch und Natur ist die Erweiterung von Industrieanlagen in der näheren Umgebung der Ostfriesischen Inseln nicht akzeptabel", heißt es in einer Stellungnahme vom November 2020.

Da das Projekt Auswirkungen auf Deutschland hat, ist die Bundesrepublik in das Verfahren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit einbezogen, das unter der Federführung der niederländischen Behörden läuft. In Deutschland wurden 2019 rund 6,1 Milliarden Kubikmeter Erdgas fast ausschließlich an Land gefördert - der niedersächsische Anteil an der heimischen Erdgasproduktion liegt stabil bei rund 97 Prozent.