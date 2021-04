Pfullendorf

Randalierer hat rund fünf Promille intus

22.04.2021, 15:55 Uhr | dpa

Mit rund fünf Promille intus hat ein Mann in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) Passanten angepöbelt und auf Schaufensterscheiben eingeschlagen. Polizisten brachten den 36-Jährigen nach einem Alkoholtest ins Krankenhaus, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Er habe sich nicht mehr "verkehrssicher" bewegen können. Außerdem sei nach den Vorfällen am Mittwochnachmittag auf dem Kirchplatz mit weiteren Störungen zu rechnen gewesen.