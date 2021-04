Schwerin

Bundesinfektionsschutzgesetz führt zu einigen Änderungen

22.04.2021, 20:48 Uhr | dpa

Das beschlossene Bundesinfektionsschutzgesetz führt zu einigen Veränderungen bei den Corona-Regelungen in Mecklenburg-Vorpommern. Von Samstag an müssten dadurch bis auf Ausnahme von Rostock landesweit alle Baumärkte grundsätzlich schließen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag in Schwerin. In Regionen mit 7-Tage-Inzidenzwerten zwischen 100 und 150 sei dort noch Einkaufen nach vorheriger Terminvereinbarung sowie mit einem maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Test möglich.

Zudem verändern sich die bereits in einigen Regionen verhängten Ausgangsbeschränkungen. Diese beginnen mit dem Bundesinfektionsschutzgesetz von Samstag an um 22.00 Uhr, zuletzt war dies eine Stunde früher. Ebenfalls ist dann eine Maske auf FFP2-Niveau im Öffentlichen Nahverkehr sowie beim Friseur Pflicht.