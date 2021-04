Sandhausen

Nach zwei Wochen Quarantäne: Sandhausen besiegt den HSV

22.04.2021, 22:37 Uhr | dpa

Der SV Sandhausen schöpft im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga wieder Hoffnung. Im ersten Spiel nach zweiwöchiger Quarantäne setzten sich die Kurpfälzer am Donnerstagabend mit 2:1 (0:0) gegen den Hamburger SV durch. Ein Eigentor von Stephan Ambrosius (46. Minute) leitete den enorm wichtigen Sieg für den SVS ein, Angreifer Daniel Keita-Ruel (52.) legte nach. Der Anschlusstreffer von Manuel Wintzheimer (76.) reichte dem HSV nicht mehr.

Durch den überraschenden Erfolg rückte die Mannschaft der Interimstrainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits auf den Abstiegs-Relegationsplatz vor.

Gegen einen lange Zeit desolaten HSV waren die Sandhäuser über weite Strecken die bessere Mannschaft. Schon im ersten Durchgang hätten Keita-Ruel (5.), Kevin Behrens (18.) oder Julius Biada (44.) die Gastgeber in Führung bringen können. Von den Hamburgern kam dagegen fast nichts.

Direkt nach dem Seitenwechsel ging der SVS schließlich durch Ambrosius in Führung, der eine Biada-Flanke ins eigene Tor köpfte. Wenige Minuten später legte Keita-Ruel nach einer Flanke von Nikolas Nartey per Flugkopfball nach. Erst in der Schlussphase drehte der HSV auf. Das Tor von Wintzheimer auf Terodde-Vorlage kam aber zu spät.