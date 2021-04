Offenburg

Kunst aus Kirchen gestohlen: Mutmaßlicher Dieb vor Gericht

23.04.2021, 02:42 Uhr | dpa

Er soll während der regulären Öffnungszeiten wertvolle Kunstobjekte aus Kirchen und Museen gestohlen haben: Wegen dieser Vorwürfe muss sich am Freitag ein 49-Jähriger vor dem Amtsgericht Gengenbach verantworten. Die Verhandlung findet im Landgericht Offenburg statt. Ein Urteil wird noch am selben Tag erwartet, wie eine Gerichtssprecherin erklärte.

Dem Angeklagten wird laut einer Mitteilung des Gerichts zur Last gelegt, in der Zeit von April 2016 bis Mai 2018 in sieben Fällen Kunstgegenstände im Gesamtwert von etwa 200 000 Euro aus Kirchen und Museen in Baden-Württemberg gestohlen zu haben, darunter eine barocke Johannesfigur aus dem Kloster Schöntal. Bei einer Durchsuchung im Februar 2019 stellten französische und deutsche Ermittlungsbeamte das Diebesgut in der Wohnung des Angeklagten in Frankreich sicher. Im Ermittlungsverfahren gestand der Mann die ihm vorgeworfenen Taten, wie das Gericht mitteilte.