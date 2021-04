Fehrbellin

Erste Eier: Störche erwarten bald Nachwuchs

23.04.2021, 05:39 Uhr | dpa

Störche in Brandenburg erwarten bald Nachwuchs. Die ersten Eier wurden in den Horsten bereits entdeckt. Lisa Hörig von der Storchenschmiede in Linum (Ostprignitz-Ruppin) berichtete von vier Eiern. Sechs Paare gebe es in der Storchenschmiede derzeit. Im vergangenen Jahr seien es neun gewesen. Hörig hofft, dass noch weitere Vögel eintrudeln werden.

Sabine Lehmann, Storchenbeauftragte beim Naturschutzverein Elsteraue, weiß, dass auch in ihrem Gebiet im Süden des Landes bereits Tiere brüten. Im Storchendorf Rühstädt im Nordwesten Brandenburgs an der Elbe berichtete eine Mitarbeiterin, dass zwar noch keine Eier gesehen worden sind, jedoch einige Vögel lange auf ihrem Nest säßen, also bereits Brutverhalten zeigten. Und ein Ei meldete die Bäckerei Schüren in Dahme-Spreewald. Auf dem alten Schornstein des Backhauses nisten Störche seit vielen Jahren. Kunden können die Vögel während des Brötchenkaufs auf einem Monitor live beobachten.

Nabu-Storchenexperte Bernd Ludwig hofft, dass das Jahr nicht zu trocken wird, damit genügend Nahrung wie Regenwürmer - die Hauptspeise der Jungstörche - greifbar ist.