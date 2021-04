Offenbach am Main

Frostige Nächte und sonnige Tage in Sachsen erwartet

23.04.2021, 08:46 Uhr | dpa

Die Menschen in Sachsen können sich am Wochenende auf frostige Nächte und sonnige Tage einstellen. Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes mitteilte, bleibt es am Freitag zwar trocken, aber noch etwas bewölkt. Nur in der Oberlausitz kann es vereinzelt Regentropfen geben. Die Nacht zu Samstag wird dann frostig mit Tiefstwerten bis zu minus 2 Grad im Erzgebirge. Am Samstag ist mit Höchstwerten zwischen 10 und 12 Grad zu rechnen. Vor allem im Süden des Freistaats wird es sonnig. Am Sonntag geht es mit ähnlichen Temperaturen weiter. Es bleibt weitgehend trocken und sonnig. In der Nacht zu Montag wird es dann wieder frostig.