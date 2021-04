Darmstadt

Darmstadt hofft auf Rückkehr von Torwart Schuhen

23.04.2021, 15:09 Uhr | dpa

Der SV Darmstadt 98 darf im Zweitliga-Heimspiel gegen Tabellenführer VfL Bochum am Montag (20.30 Uhr/Sky) auf die Rückkehr von Stammtorwart Marcel Schuhen hoffen. Der 28-Jährige ist nach seiner Wadenverletzung am Freitag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Trainer Markus Anfang wollte sich jedoch noch nicht auf einen Einsatz von Schuhen, der zuletzt gegen Fürth und in Würzburg ausgefallen war, festlegen. "Wir müssen bei ihm schauen, wie er die Belastung verträgt", sagte der 46-Jährige.

Fraglich ist der Einsatz von Stürmer Felix Platte und Mittelfeldspieler Victor Palsson. Platte musste das Training am Freitag wegen Adduktorenproblemen abbrechen, Palsson aufgrund von Achillessehnenproblemen ganz passen. "Bei beiden war es eine Vorsichtsmaßnahme", sagte Anfang.