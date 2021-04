Sigmaringen

Waldstück bei Sigmaringen gerät in Brand

23.04.2021, 16:34 Uhr | dpa

Bei Sigmaringen sind rund 250 Quadratmeter Wald in Brand geraten. Zwei Jäger hatten das Feuer am Donnerstagabend bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Diese konnte das Feuer schnell löschen und so einen größeren Schaden verhindern. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Eine Selbstentzündung sei mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen, hieß es. Das Waldstück südlich des Ortsteils Jungnau sei erst vor kurzem aufgeforstet worden und befinde sich in der Nähe eines viel frequentierten Waldwegs.