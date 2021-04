Dessau-Roßlau

Gartenreich Dessau-Wörlitz: Die Schlösser schließen wieder

23.04.2021, 16:44 Uhr | dpa

Wegen anhaltend hoher Fallzahlen von Corona-Infektionen in Dessau-Roßlau müssen das Schloss Luisium in Dessau-Waldersee und das Schloss Mosigkau in Dessau-Mosigkau bis auf weiteres geschlossen bleiben. Das teilte die Stiftung Gartenreich Dessau-Wörlitz am Freitag mit.

Dagegen bleiben die Schlösser Wörlitz und Oranienbaum sowie die Insel Stein und das Gotische Haus im Wörlitzer Park vorerst geöffnet. Auch die Gondeln und Fähren im Wörlitzer Park können den Angaben zufolge unter Einhaltung der Hygieneregeln weiterhin genutzt werden. Dies gelte, solange die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Wittenberg noch über einen Zeitraum von drei Tagen unter dem Wert von 100 liege.