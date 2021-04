Haan

Tödlicher Messerangriff auf 64-Jährige

23.04.2021, 19:40 Uhr | dpa

In Haan (Kreis Mettmann) ist am Freitag eine 64 Jahre alte Frau nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einer Wohnung erstochen worden. Ihre 84-jährige Mutter wurde ebenfalls durch Stichverletzungen schwer verletzt, wie die Ermittler mitteilten. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bei der 84-Jährige bestehe nach Auskunft der Ärzte akute Lebensgefahr.

Angehörige hätten die beiden Frauen gegen 16.10 Uhr in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden und Polizei sowie Rettungskräfte alarmiert. Bei wem es sich um den flüchtigen Täter oder die Täterin handele, sei noch unklar. Auch zu den Hintergründen der Tat gebe es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Eine Mordkommission unter der Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf habe die Ermittlungen aufgenommen. Eine Fahndung laufe.