Stade

Linke stellt Kandidatenliste für Bundestagswahl auf

24.04.2021, 03:21 Uhr | dpa

Die Linkspartei in Niedersachsen stellt heute ihre Kandidatenliste für die Bundestagswahl im September auf. Dazu treffen sich die Parteimitglieder unter Corona-Bedingungen in Stade. Für Platz 1 kandidiert die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali, die ihren Wahlkreis in Oldenburg/Ammerland hat. Für Platz 2 bewirbt sich Victor Perli aus Wolfenbüttel, für Platz 3 Pia Zimmermann aus dem Wahlkreis Wolfsburg, Platz 4 will Diether Dehm erringen.

Die Linke hat derzeit fünf Abgeordnete aus Niedersachsen im Bundestag. Bei der Wahl vor vier Jahren errang die Partei 6,9 Prozent aller Stimmen in Niedersachsen und wurde damit stärkte aller Landesgruppen der Linken.