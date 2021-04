Seegebiet Mansfelder Land

Achtjähriger Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

24.04.2021, 10:57 Uhr | dpa

Im Landkreis Mansfeld-Südharz ist ein achtjähriger Fahrradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen und dabei leicht verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Samstag mitteilte, bog der Junge zuvor am Freitagabend in die Gartenstraße im Seegebiet Mansfelder Land ein. Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto einer 22-Jährigen fiel er hin und verletzte sich. Die Unfallursache war zunächst unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.