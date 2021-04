Halle (Saale)

Transporter in Halle abgebrannt

24.04.2021, 10:59 Uhr | dpa

In Halle ist aus bisher ungeklärter Ursache ein Transporter abgebrannt. Wie eine Sprecherin der Polizei am Samstag mitteilte, fing das auf dem Dorfplatz abgestellte Fahrzeug am späten Freitagabend Feuer. Die Flammen griffen auf ein geparktes Auto über. Außerdem wurden die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses sowie zwei Fenster durch den Brand beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unbekannt. Es wurde niemand verletzt.