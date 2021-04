Potsdam

Linke zieht mit Christian Görke in den Bundestagswahlkampf

24.04.2021, 13:32 Uhr | dpa

Die Linke in Brandenburg zieht mit Christian Görke in den kommenden Bundestagswahlkampf. Der ehemalige Landesfinanzminister und Linke-Landtagsabgeordnete erhielt am Samstag auf der Landesvertreterversammlung in Schönwalde-Glien (Havelland) 57 von 111 abgegebenen Stimmen. Der 59-Jährige setzte sich damit auf Listenplatz 1 mit 51,4 Prozent gegen Norbert Müller durch. Für ihn votierten 52 Delegierte. Der Linken-Bundestagsabgeordnete erhielt demnach 46,8 Prozent der Stimmen.

Beim Kampf um Platz zwei lagen die Linken-Landesvorsitzende Anja Mayer und die Landtagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg bei der Abstimmung mit 52 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang gleichauf. Deshalb wurde für Listenplatz zwei ein weiterer Wahlgang durchgeführt. Das Ergebnis stand zunächst noch aus.