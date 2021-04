Stade

Fraktionschefin Mohamed Ali führt Landesliste an

24.04.2021, 16:36 Uhr | dpa

Die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag, Amira Mohamed Ali, ist an die Spitze der niedersächsischen Landesliste für die Wahl im September gewählt worden. Bei der Aufstellungsversammlung am Samstag in Stade kam die 40 Jahre alte Rechtsanwältin aus Oldenburg auf 75,9 Prozent der Stimmen.

Die Linke kämpfe für eine gerechte Gesellschaft, sagte Mohamed Ali in ihrer Bewerbung. In der Corona-Pandemie lasse die Bundesregierung viele Menschen im Stich, zum Beispiel Pflegekräfte, Familien, Lehrerinnen und Lehrer. "Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle gut abgesichert sind", sagte Mohamed Ali.

Auf Platz wählten die Mitglieder den Haushaltsexperten der Linksfraktion, Victor Perli (39). Er kam nach Parteiangaben auf 86,7 Prozent der Stimmen. Für Platz drei setzte sich die Landesvorsitzende Heidi Reichinnek mit 51,2 Prozent gegen eine Mitbewerberin durch.

Bei der Bundestagswahl 2017 gewann die Linkspartei in Niedersachsen fünf Mandate. Seit 2019 führt Mohamed Ali zusammen mit Dietmar Bartsch die Linken-Bundestagsfraktion.