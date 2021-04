Nordhausen

Landratswahl unter Pandemie-Bedingungen im Kreis Nordhausen

25.04.2021, 01:05 Uhr | dpa

Im Landkreis Nordhausen steht heute die Landratswahl an. Knapp 70 000 Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Zur Wahl stellen sich neben dem Amtsinhaber Matthias Jendricke (SPD) die CDU-Kommunalpolitikerin Jeanette Goedecke und der Bewerber der Linken, Matthias Marquardt. Viele Wahlberechtigte haben sich in Zeiten der Corona-Pandemie bereits für eine Briefwahl entschieden. Laut Landratsamt werden mehr als 900 Wahlhelfer in den 120 Wahlbezirken im Einsatz sein, für sie werden freiwillige Corona-Schnelltests organisiert.

In Thüringen werden Landräte für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt. Jendricke wurde 2015 ins Amt gewählt, nachdem seine Vorgängerin Birgit Keller (Linke) während der laufenden Wahlperiode in die Landespolitik gewechselt war - damals als Infrastrukturministerin im Kabinett von Bodo Ramelow.