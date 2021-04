Weiterstadt

Glühende Kohlen entzünden Balkonmöbel: Mehrere Verletzte

25.04.2021, 09:45 Uhr | dpa

Glühende Kohlen haben in Südhessen einen Balkonbrand ausgelöst, bei dem mehrere Menschen leichte Verletzungen erlitten. Die Kohlen sollten eigentlich in einem Gefäß auskühlen, doch sie entzündeten in der Nacht zu Sonntag die Balkonmöbel. Auch Teile der Fassade des betroffenen Mehrfamilienhauses in Weiterstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) wurden beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Alle Bewohner konnten das Mietshaus zwar eigenständig verlassen, doch fünf von ihnen erlitten leichte Verletzungen durch das Einatmen von Rauch. Ein 40-jähriger Mann sowie zwei Kinder (3 und 8) wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht.