Kaltenkirchen

Autounfall nach geplatztem Reifen: Mann schwer verletzt

25.04.2021, 12:46 Uhr | dpa

Ein 20-Jähriger hat bei einem Unfall auf der Autobahn 7 zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt schwere Verletzungen erlitten. Der Mann habe am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, nachdem einer der Reifen geplatzt war, teilte die Autobahnpolizei Neumünster mit. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo es mit einem Wildschutzzaun kollidierte. Der Wagen ging in Flammen auf und brannte vollständig aus. Der 20-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die A7 war für die Zeit des Rettungseinsatzes vollständig gesperrt.