Schwerin

Sorge um Bäume: BUND in MV ruft Menschen zur Baumpflege auf

25.04.2021, 13:51 Uhr | dpa

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Mecklenburg-Vorpommern hat auf die Schädigung hiesiger Bäume verwiesen und Menschen zur Baumpflege aufgerufen. "Jeder findet bestimmt einen jungen Baum in der Nähe, den er persönlich betreuen und bei Trockenheit regelmäßig gießen kann", erklärte Katharina Dujesiefken vom BUND anlässlich des Tags des Baumes am Sonntag.

Die Bäume litten zunehmend unter geringen Niederschlägen und höheren Durchschnittstemperaturen. "Bäume verdursten regelrecht und Schädlinge verbreiten sich zu üppig oder neue kommen hinzu." Es sei besonder wichtig neu gepflanzte Bäume durch Gießen zu stärken. In einer Mitteilung kritisierte der BUND MV, dass Bäume für Straßenbaumaßnahmen gefällt oder zugebaut würden, junge Bäume nicht ausreichend gepflegt und alte Bäume teilweise zu stark beschnitten würden.