Fußballverband Sachsen-Anhalt "friert" Pokal-Ansetzungen ein

25.04.2021, 14:08 Uhr | dpa

Im Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) wird es in dieser Saison keinen Landespokalsieger geben. Das beschloss das FSA-Präsidium. Die aktuellen Ansetzungen werden "eingefroren" und in der kommenden Saison wieder aufgenommen. Am "Finaltag der Amateure" am 29. Mai wird es ein "Qualifikationsspiel" für die Teilnahme an der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals der Saison 2021/22 geben. Der FSA benannte dafür die Drittligisten 1. FC Magdeburg und Hallescher FC. Mit dieser Variante entschied sich der Verband für die mehrheitlich favorisierte Möglichkeit, die den noch im Wettbewerb befindlichen Teams in einer Videokonferenz vorgestellt worden war.