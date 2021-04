Marienheide

Umzug: Schrottsammler nehmen Waschmaschine mit

25.04.2021, 14:13 Uhr | dpa

Schrottsammler haben eine eigentlich für den Umzug gedachte Waschmaschine auf der Straße ungefragt mitgenommen - und dabei vermutlich beschädigt. Ein 29 Jahre alter Mann in Marienheide (Oberbergischer Kreis) stellte die Maschine nach am Samstag vor die Tür, um sie später zu transportieren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Sammler hielten diese aber offenbar für Schrott und luden sie in ihren Wagen. Dort entdeckte der 29-Jährige seine Waschmaschine und die beiden gaben sie ihm zurück. Allerdings seien sie "vermutlich ziemlich ruppig mit der Maschine umgegangen, denn sie funktioniert nicht mehr", schrieb die Polizei.