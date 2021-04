Brake (Unterweser)

Angebliche Trauerfeier: Polizei löst Gartenparty auf

25.04.2021, 15:48 Uhr | dpa

Die Polizei hat eine Gartenparty mit 16 Personen aus verschiedenen Haushalten im Landkreis Wesermarsch aufgelöst. Die Teilnehmer gaben an, dass es sich um eine familiäre Trauerfeier handele, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Familienmitglied sei an Corona gestorben, hieß es. Laut Polizei gab es keine Anmeldung für eine Trauerfeier beim zuständigen Landkreis, und es lag auch kein Hygienekonzept vor. Die Gäste verstießen zudem gegen die Abstandsregeln, einige trugen auch keine Mund-Nase-Bedeckung. Die Beamten leiteten gegen alle Teilnehmer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.