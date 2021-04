Haiger

Zweijähriges Mädchen und Vater bei Unfall schwer verletzt

25.04.2021, 16:58 Uhr | dpa

Bei der Arbeit mit einem Minibagger sind in Mittelhessen ein 36 Jahre alter Mann und seine 2 Jahre alte Tochter schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Gießen mitteilte, war dem Mann das Arbeitsgerät am Samstag bei Haiger (Lahn-Dill-Kreis) auf einem Privatgrundstück umgekippt. Wie es dazu kam und ob das Mädchen ebenfalls auf dem Bagger saß, war zunächst unklar. Die beiden Verletzten wurden mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.