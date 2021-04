Rostock

108 Corona-Neuinfektionen in MV: Rostocks Inzidenz über 100

25.04.2021, 17:05 Uhr | dpa

Am Sonntag sind in Mecklenburg-Vorpommern 108 Corona-Neuinfektionen seit dem Vortag gemeldet worden. Das waren 80 Neuinfektionen weniger als am Sonntag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Sonntag mitteilte (Stand: 15.17 Uhr).

In der Hansestadt Rostock stieg die Sieben-Tage-Inzidenz knapp über die wichtige Schwelle von 100 auf 101,3, so dass der Wert in keinem Kreis oder kreisfreien Stadt in MV mehr darunter lag. Landesweit haben sich laut Lagus zuletzt 139,3 Menschen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am höchsten lag der Wert demnach in Ludwigslust-Parchim mit 178, gefolgt von den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald mit jeweils 168,9.

Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektionen wurden registriert, so dass die Gesamtzahl auf 967 stieg. Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei 38 638. Als genesen gelten etwa 33 217 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten beträgt wie schon am Samstag 308. Auch die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen blieb unverändert bei 92. Vor einer Woche lag die Zahl der Corona-Patienten in Kliniken im Land noch bei 272. 72 lagen damals auf Intensivstationen.