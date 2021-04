Helmstedt

Volltrunkener Mann mit Familie im Auto unterwegs

25.04.2021, 17:07 Uhr | dpa

Mit 2,43 Promille Alkohol im Blut ist ein 35-Jähriger mitsamt Familie im Auto in Helmstedt unterwegs gewesen. Die Polizei stoppte das Fahrzeug am Samstag. Im Auto saßen auch die Ehefrau sowie drei Kinder im Alter von drei bis elf Jahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann ist den Beamten bereits bekannt, deshalb hatten sie das Fahrzeug angehalten. Der Vater war mit der Sicherstellung seines Führerscheins nicht einverstanden, die Polizei musste diesen beschlagnahmen. Den 35-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.