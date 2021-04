Jüchen

Behörden müssen Tulpenfeld wegen Besucheransturm sperren

25.04.2021, 18:52 Uhr | dpa

Eine Frau steht in der Nähe von Jüchen in einem Tulpenfeld. Foto: picture alliance / dpa (Quelle: dpa)

Wegen eines enormen Besucheransturms am Sonntag ist ein Tulpenfeld in Jüchen im Rhein-Kreis Neuss abgesperrt und geräumt worden. Die Polizei schätzte die Zahl der Menschen, die sich das farbenfrohe Feld bei sonnigem Wetter hatten anschauen wollen, auf eine vierstellige Zahl. Die Stadt habe daraufhin entschieden, das Areal zu schließen.

"Für diesen Besucherzustrom war es nicht ausgelegt", erklärte ein Polizeisprecher. Wenn man so viele Menschen an einem Ort habe, könnten Corona-Regeln wie der Abstand nicht mehr eingehalten werden. "Es waren einfach zu viele für die Fläche." Bei der Abreise nach der Schließung kam es darüber hinaus zu großen Verkehrsproblemen, so dass die Polizei helfen musste.

Das Tulpenfeld sei auf verschiedenen Kanälen beworben worden, erklärte der Polizeisprecher. "Zu unserem Verdruss wurde es heute leider sehr stark angenommen."