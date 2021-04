Demmin

CDU-Mann Thomas Witkowski wird neuer Bürgermeister in Demmin

25.04.2021, 19:27 Uhr | dpa

Die Stadt Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) hat einen neuen Bürgermeister. Wie Wahlleiter Michael Koch am Sonntag sagte, erhielt Thomas Witkowski (CDU) im ersten Wahlgang 52,58 Prozent der Stimmen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kam Witkowski auf 1876 Stimmen und ließ zwei weitere Kandidaten, die jeweils etwas mehr als 23 Prozent der Stimmen bekamen, hinter sich. Die Hansestadt Demmin liegt an den drei Flüssen Peene, Tollense und Trebel. Neun Jahre kann Witkowski nun regieren, seit 1990 ist die Stadt bereits in CDU-Hand. Der bisherige Bürgermeister war aus Altersgründen nicht mehr angetreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,7 Prozent.