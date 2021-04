Wilhelmshaven

Kramp-Karrenbauer zu Besuch bei der Marine in Wilhelmshaven

26.04.2021, 01:36 Uhr | dpa

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wird heute (ab 9.30 Uhr) zum Truppenbesuch bei der Marine in Wilhelmshaven erwartet. Dort informiert sie sich über Arbeit, Aufgaben und Ausstattung der Einsatzflottille 2, zu der Fregatten, Einsatzgruppenversorger und Flottentanker der Marine gehören. Kramp-Karrenbauer geht auch an Bord der Fregatte "Sachsen-Anhalt", die Mitte Mai in Dienst gestellt wird. Diese ist das neueste Kriegsschiff der Bundeswehr. Zudem sind Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten geplant. Empfangen wird die Ministerin von Flottillenadmiral Ralf Kuchler.