Satow

Bienen sind gut durch den Winter gekommen

26.04.2021, 05:41 Uhr | dpa

Die Bienenvölker in MV haben den Winter laut Imkerverband gut überstanden. "Wir haben einen Verlust von 14,3 Prozent der Völker, das ist in Ordnung", sagte der Landesvorsitzende Carsten Fischer. Die geringsten Verluste verzeichneten Imker in Rostock (-10,9 Prozent), die größten gab es in Nordwestmecklenburg (-20,6 Prozent). Etwa 500 der landesweit rund 3000 Imker hatten an der nicht-repräsentativen Winterumfrage teilgenommen. Insgesamt gibt es im Land laut Verband etwa 28 000 Bienenvölker. Das größte Problem bleibt Fischer zufolge die Varroa-Milbe. "Das ist der große Feind."