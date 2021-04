Adorf/Vogtland

Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Adorf im Vogtlandkreis

26.04.2021, 06:09 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Adorf im Vogtlandkreis sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Beim Abbiegen kollidierte ein 80-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw mit einem Transporter, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Autofahrer sowie seine 77-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Wie es genau zu dem Unfall am Sonntagmittag kam, war zunächst unklar.