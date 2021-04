Bad Tabarz

50 Kindergärten und 13 Schulen pflegen Kneipp-Tradition

26.04.2021, 06:34 Uhr | dpa

Die traditionelle Kneipp-Therapie wird in Thüringen nicht nur in Kurorten gepflegt. Nach Angaben des Kneipp-Bundes Thüringen sind im Freistaat 50 Kindergärten, 13 Schulen, zwei Seniorenheime und eine Reha-Klinik offiziell als Kneipp-Einrichtungen zertifiziert. Dort hätten die Erziehungs-, Lehr- beziehungsweise Pflegekräfte eine Weiterbildung in Kneipp-Heilkunde absolviert, sagte der Vereinsvorsitzende Sigurd Scholze. Die Einrichtungen verfügten beispielsweise über Barfußpfade oder Tretbecken und achteten auf Bewegung und gesunde Ernährung.

Außerdem pflegen 12 regionale Kneipp-Vereine mit landesweit rund 800 Mitgliedern die Tradition. Sie wurde von dem bayrischen Pfarrer und Naturheilkundler Sebastian Kneipp begründet, der am 17. Mai 1821 geboren wurde. Die Kneipp-Bewegung in Deutschland steht in diesem Jahr im Zeichen des 200. Geburtstags ihres Begründers.