Hanau

Bewaffneter Überfall auf Tankstelle: Täter geflüchtet

26.04.2021, 07:08 Uhr | dpa

Zwei unbekannte Männer haben in Hanau mit einer Schusswaffe eine Tankstelle überfallen. Anschließend seien sie mit den Tageseinnahmen zu Fuß geflüchtet, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Mehrere Polizeistreifen und ein Hubschrauber fahndeten in der Nacht auf Montag erfolglos nach den Männern. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Am Morgen gab es laut Polizeisprecher zunächst keine neuen Erkenntnisse.