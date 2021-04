Freiburg im Breisgau

Müller will zu Olympia: "Habe den klaren Anspruch"

26.04.2021, 09:58 Uhr | dpa

Torwart Florian Müller rechnet sich sehr gute Chancen auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio aus. "Wenn man meinen Jahrgang oder die Jüngeren sieht, bin ich derzeit der Einzige, der in der Bundesliga spielt. Das spricht für sich", sagte der 23-Jährige vom SC Freiburg dem "Kicker" (Montag): "Ich habe den klaren Anspruch, bei Olympia zu spielen", sagte Müller, den die Freiburger für diese Saison vom FSV Mainz 05 ausgeliehen haben. Das olympische Fußball-Turnier soll vom 23. Juli bis 7. August ausgetragen werden.